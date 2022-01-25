مصر وكوت ديفوار.. حكاية خناقة كيروش مع مدرب الأفيال

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة بين من العيار الثقيل، بين مصر وكوت ديفوار، غدا الأربعاء، في تمام السادسة مساء، على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022.

ويدخل منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، مباراة الغد تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل مواصلة حلم التتويج بكأس أمم إفريقيا.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2022، بالخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف، بينما فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات 1-0، وعلى السودان بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

وتشهد مباراة مصر وكوت ديفوار صراعا خاصا بين المخضرم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وبين باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار:

حكاية خناقة كيروش ومدرب الأفيال:

يمتلك كيروش ذكرى سيئة مع باتريس بوميل، حيث دخل الثنائي مع مشادة خلال مباراة المغرب وإيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا.

كيروش كان يعمل مديرا فنيا لمنتخب إيران في ذلك الوقت، بينما كان يعمل الفرنسي بوميل مدربا مساعدا لـ هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلس في ذلك الوقت.

بوميل اشتبك مع كيروش لفظيا خلال اللقاء، بسبب تعمد لاعبي إيران السقط المتكرر في هذا الوقت، لحرمان المغرب “الذي كان مسيطرا على مجريات المباراة" من التسجيل.

خناقة كيروش وبوميل

تدخل هيرفي رينارد لإنهاء المشادة بين مواطنه بوميل وكيروش، وبالفعل نجح المدير الفني الفرنسي في احتواء الموقف.

انتهى اللقاء بفوز إيران “بقيادة كيروش” على المغرب بهدف قاتل أحرزه عزيز بوهدوز لاعب المغرب بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

