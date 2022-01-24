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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السرية التامة.. 3 قرارات عاجلة من كيروش قبل مواجهة كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر

فرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حالة من السرية على تدريبات المنتخب بدوالا استعدادا لمواجهة ساحل العاج “ كوت ديفوار ” المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية .

 

وأصدر كيروش عددا من القرارات داخل معسكر منتخب مصر في الكاميرون لفرض حالة من السرية التامة على تدريبات الفراعنة ومنع أي تسريب بخصوص التشكيل الذي ينوي الاعتماد عليه في المباراة المقبلة أمام ساحل العاج ، بالإضافة إلى الحفاظ الكامل على تركيز اللاعبين.

 

يأتي على رأس هذه القرارات، منع تواجد أي وسيلة إعلامية في تدريب المنتخب عكس ما كان يتم خلال منافسات دور المجموعات للبطولة والتى سمح خلالها كيروش لوسائل الإعلام بحضور معظم تدريبات المنتخب.

 

كما قرر كيروش منع اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة حتى موعد مباراة ساحل العاج ، وتوعد كيروش عدم الملتزمين بعقوبات قوية قد تصل إلى الاستبعاد التام من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

 

وشدد كيروش على اللاعبين ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا وفقد عناصر مهمة في تشكيل منتخب مصر قبل مواجهة ساحل العاج والتي يراها كيروش أنها صعبة وتحتاج إلى تواجد كافة اللاعبين المهمين من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو الأدوار المقبلة من البطولة الإفريقية .

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وفي الإطار ذاته ، تلقى الجهاز الفني للمنتخب نبأ سارا بعد تماثل أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للشفاء من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة في المباراتين الماضيتين أمام غينيا بيساو والسودان ، وشهدت الأيام الماضية تجهيزات خاصة من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا لأبو الفتوح من أجل لحاقه بمباراة المنتخب أمام ساحل العاج المهمة .

 

وتأتي عودة أبو الفتوح مهمة لدى الجهاز الفني للمنتخب في ظل الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الأساسي نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التي يمتلكها .

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