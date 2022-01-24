عامر حسين: لم نحدد ملعب مباراة منتخب مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

أكد عامر حسين عضو لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد ملعب مواجهة منتخب مصر والسنغال، في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وأسفرت قرعة الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغالي.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة "الحياة": "لا يوجد منتخب ضعيف في أفريقيا، ورد فعلنا تجاه قرعة الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم طبيعي، لأننا كنا نتوقع أن نواجه فريق قوي، ونحن أيضاً منتخب قوي، ويجب أن نساند المنتخب حتى أخر دقيقة".

وأضاف: "لم نحدد ملعب مباراة منتخب مصر والسنغال، وسنبحث الأمر عند عودة الجهاز الفني، وسنرى أيضاً الملعب المناسب لحضور الجماهير من حيث الناحية الفنية والأمنية".

واختتم حسين: "كيروش لن يستطيع تجميع اللاعبين إلى معسكر طويل قبل مواجهة السنغال، بسبب انشغال الأندية بالمباريات الأفريقية في الفترة من 18 حتى 20 مارس، بالإضافة إلى أن المحترفين لن يأتوا قبل 21 مارس المقبل".