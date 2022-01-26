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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| 1027 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في ديسمبر الماضي

وزارة الصناعة والثروة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية -ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية- تنفيذها لــ1027 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ للتأكّد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.


وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع المنطقة الشرقية بلغت 352 زيارة، و255 زيارة في مصانع منطقة مكة المكرمة، فيما نفذت 213 زيارة على مصانع الرياض، و 120 زيارة على مصانع منطقة القصيم.

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كما نفذت الوزارة 47 زيارة لمصانع المدينة المنورة، و 12 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، إضافة إلى 11 زيارة على مصانع منطقة جازان، و 9 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، و 8 زيارات ميدانية لمصانع منطقة حائل.


وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.


وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية, الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط وخطورته، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.


وتحرص في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت له هذه المنتجات من جودة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.

السعودية وزارة الصناعه مكة المكرمة المدينة المنورة المملكة

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