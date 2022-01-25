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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال : شرفت بتأليف وإخراج "حكاية عهد" وتقديم نجوم "الاختيار ٢" فى عيد الشرطة

خالد جلال وفرقته
خالد جلال وفرقته

قال المخرج خالد جلال، إنه شرف بتأليف وإخراج العمل الفني "حكاية عهد" الذى قدم أمس الاثنين فى احتفال عيد الشرطة المصرية، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأعرب جلال عن سعادته بتقديم نجوم  مسلسل (الاختيار ٢)، الفنانون "كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بشري، انجي المقدم، ليلي عز العرب، مشيرا إلى أن "حكاية عهد" لفريق عمل عظيم شرف بالعمل معه، ضم كوكبة من المتميزين كل فى مجاله.

ووجه المخرج خالد جلال، الشكر لوزارة الداخلية ولفريق العمل العظيم من الضباط بإدارة الإعلام بالوزارة، الذين لا يجنحوا للراحة ليلا أو نهارا في سبيل نجاح عملهم، وقدم التهنئة لهم جميعا ولأبطال وبطلات الشرطة المصرية .

"حكاية عهد" أشعار أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفي، ديكور فوزي العوامري، منفذ الديكور أحمد جمال، مخرج منفذ مسرحي علا فهمي، مخرج منفذ تلفزيوني عماد الجازوي، مدير التصوير عباس يحيي، مصور محمد عز العرب، أعمال الجرافيكس (أروما) تامر مرتضي وفريقه بقيادة مصطفي رضا، مونتاج مينا وسمر تحت إشراف ماهيتاب أيوب، أزياء هالة الزهوى، إعداد الموسيقي والتسجيل الصوتي لحوار أبطال الإختيار أحمد طارق يحيي، مساعدو الإخراج أحمد فؤاد وهيثم حسام ومحمد حبيب وأسماء غازي وسلمي كمال وإسلام الباجورى.

والبطولة للنجوم "محمد محسن ومي فاروق  ومريم السكري وبسنت صيام ويحيي محمود ومحمد حسيب ومها فهمي ومحمد رحمي ومايسة برهام وآية حلمي وهشام حسين"،  مكياج التماثيل عمرو عبد الله، تدريب الأطفال غنوة، إنتاج عادل عبد الله، إشراف عام لميديا هب .

خالد جلال حكاية عهد الاختيار عيد الشرطة المصرية مسرحيات خالد جلال

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