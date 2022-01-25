محمد مصطفى يشارك برواية "معزوفة الانتقام" وشجاعة مراهقة" في معرض القاهرة

يشارك الكاتب محمد مصطفى، في الدورة الـ ٥٣ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر افتتاحها غدا، برواية " معزوفة الانتقام" الصادرة عن دار الحلم للنشر، وقصة " شجاعة مراهقة" الصادرة عن دار ابن معيط للنشر.



"معزوفة الانتقام" هي رواية اجتماعية درامية تعبر عن كيفية الدفاع عن الكرامة والموهبة والكبرياء لإنسان بسيطة نظامها الظروف وتدافع عن نفسها بقمة الإثارة والأحداث الجيدة الشيقة.



أما "شجاعة مراهقة" تدور حول شجاعة شابة صغيرة في دفاعها عن نفسها وأخيها المعاق ذهنيا في أحلك الأحداث إثارة وتشوق تدفع القارئ لعدم التوقف عن متابعتها.

الكاتب محمد مصطفى من مواليد الجيزة، يهوى الادب من عمر ١٢ سنة، قام بنشر عملين وهم معزوفة الانتقام وشجاعة مراهقة ولدية عدة قصص اخرى تحت النشر والإعداد هم : عودة الظل - العجوز القاتل - وقوس قزح ١&٢.