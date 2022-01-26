لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مسلسل؟.. الإفتاء تجيب

لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مسلسلة ؟ ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مسلسلة ؟

لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مسلسلة ؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن رأي بعض العلماء أن الذي يقيد من الشياطين في رمضان هم مردة الجن فقط أي العتاة الشداد في الوسوسة، وقيل من بعض العلماء أن هذا يرجع إلى فساد النفس وفساد الأخلاق وليس الشيطان.

وأشار إلى أن شياطين الإنس استعاذ بهم النبي، ويؤدون بالشخص إلى النار، فربما الشيطان لا يلعب بعقل رجل ليرتكب حراما، وصاحبه يزين له فعل هذا الحرام في لحظة.

العبادة

كيف تسلسل الشياطين في رمضان ؟

سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأجاب عنه الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الفتوى.

وقال إن هذا السؤال يشغل بال الكثير من الناس إذ كيف يبلغنا الله على لسان النبي أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، ويكون هناك ذنوب ومعاصي، فمن أين تأتي الوسوسة والشياطين مسلسلة.

وأجاب أن هذا الأمر تحدث في تأويله العلماء على أقوال: الأول أنه تسلسل مرضة الجن وهي الشياطين الكبار ، والرأي الثاني وهو الراجح لأن الشياطين جاءت عامة وسلسلت الشياطين أي قيدت.

وأشار إلى أنه ليس معنى تسلسل الشياطين أن الوسوسة تحجب بذلك كلية، وإنما حدت قوتها أو ضعفت خلال رمضان ، وهذه فرصة عظيمة للتغلب على الشيطان في رمضان لأن لو لم يتغلب عليه في رمضان من الصعب جدا تجاوز هذه الوسوسة بعد رمضان.

وتابع: على المسلم أن يغتنم الفرصة ويتغلب على شيطانه في رمضان كي يستطيع أن يكمل ذلك في غير رمضان.

معنى تسلسل الشياطين



أخبرنا النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ من فضائل شهر رمضان تصفيد الشياطين فيه، وهي رحمة للمسلمين؛ لأن ذلك سبب في العافية من شرورهم، ووساوسهم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ)، وهذه خصيصة عظيمة من خصائص شهر رمضان، تُتيح للعبد الفرصة للتوبة من ذنوبه والقُرب من ربه بلا تأثير أو وسوسة من الشيطان.

وحين تُصفد الشياطين، فإنها لا تعود قادرة على إغواء المسلم، وتحريك شهوته، أو إفساد صومه، ولا تستطيع فِعل ما تفعله خارج رمضان؛ من صَرف الناس عن الخير، ودَفعهم إلى الشر، وعند إتيان المسلم للمعصية وفِعل الشر، فإنه يلوم نفسه على ذلك، ولا يتعلل بأن الشيطان هو الذي أغواه؛ إذ إنّ الشياطين ضعيفة في رمضان، ولا تكون على حالها الذي تكون عليه في غيره من الشهور، وتكون وساوسها في هذا الشهر الفضيل أقلّ تأثيرًا في المسلمين.

القرآن الكريم



سبب ارتكاب المعاصى فى رمضان



قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المعاصي التي يرتكبها الإنسان قد يكون سببها الشيطان وقد تكون من ضغط الدنيا علينا بإلحاح وشهواتها ورغباتها وقد تكون من النفس الأمارة بالسوء التى بين جنبيك وليست من الشيطان وحده.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن الشياطين تصفد فى شهر رمضان أي تسلسل وتغلغل ولا تستطيع العمل، ومع ذلك يرتكب الناس المعاصي ولذلك فإن سبب المعصية ليس الشيطان وحده ولكن قد يكون للسببين الاخرين السابقين، فهما ليسا مقيدين فى رمضان.



هل هناك شياطين في رمضان ؟



قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن أعمال السحر موجودة فى شهر رمضان كالأيام العادية، منوها أن الشياطين التى تسلسل فى رمضان هى المرضي وليس كل الشياطين، بدليل أن هناك ارتكاب للمعاصى والآثام فى هذا الشهر.

وأضاف عمر هاشم، فى برنامج "الموعظة الحسنة" على فضائية "دريم"، أن الحماية من السحر يكون بالأذكار ومنها الفاتحة وقراءة المعوذتين وسورة البقرة والدعاء إلى الله تعالى.

حقيقة «تصفيد» الشياطين والجن في رمضان



قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن عدم وجود شياطين وجن فى شهر رمضان اختلف فيها العلماء على قولين الأول أن "جميع الشياطين والجن تسلسل فى رمضان، مستدلين بظاهر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «وتسلسل فيه الشياطين»، مضيفاً أن هذا الفريق يرى بأن جميع الذنوب والمعاصى التى قد يفعلها المسلمون فى شهر رمضان سببها النفس الأمارة بالسوء وليست من فعل الشياطين.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرأى الثانى يرى بأن "ليس جميع الشياطين تسلسل فى شهر رمضان وإنما مردة الجن فقط هى من تصفد"، مستدلين برواية الإمام أحمد ابن حنبل لحديث رسول الله «تُصَفَّد فيه مَرَدَة الشياطين»، مشيراً إلى أن هذا الفريق ذهب لوجود بعض الشياطين فى شهر رمضان لتبرير أفعال المسلمين الذين يفعلون الذنوب والمعاصى فى هذا الشهر الكريم.

وأرجح الداعية الإسلامي، ميله إلى الرأى الأول بأن جميع الشياطين تصفد فى رمضان إكرماً من الله تعالى لعباده فى هذا الشهر الفضيل، وأن جميع الذنوب والمعاصى التى يفعلها العباد هى من تأثير النفس الأمارة بالسوء عليهم.

شرح حديث "صفدت الشياطين"

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما رواه البخاري، و مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف ، أن معنى (صفدت الشياطين ) : قيدت، وجاء في شرح الحديث، أنه كما فضل الله بعض البشر على بعض، فإنه فضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض، فإنه تعالى فضل – أيضا- بعض الأزمنة على بعض.



واستشهد بما قال تعالى : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ » الآية 185 من سورة البقرة ، وقال تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ» الآية 3 من سورة الدخان، وقال تعالى : «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)» من سورة القدر.



وأضاف أن المكان يشرف ويفضل عادة بما يحل فيه من فضائل وخيرات، ويهبط ويحقر بما يقع فيه من شر وسوءات، كذلك الزمان يعظم بما يقع فيه من عظائم الأمور، ويقل شأنًا بما يقع فيه من محقراتها، فالمكان والزمان ظرفان لما يقع فيهما، ففضل شهر رمضان شرف بإنزال القرآن فيه، وبتشريع عبادة فيه، هي أشبه بعبادة الملائكة، وهي الصوم والإمساك عن الطعام والشراب وكف الشهوات.

الدعاء أثناء الصلاة



وتابع: فإذا أضفنا إلى ذلك فتح أبواب رحمة الرحمن، وزيادة فضله وإكرامه للصائمين، رأينا الفضل الواسع الذي يتفضل الله به على عباده في شهر رمضان، فضل تمكين من العبادة، وتيسير لأدائها، وإبعاد لمعوقاتها، وفضل حصار للمحرمات، وتضييق لمسالكها، وتغليق لمنافذها، وحبس لوسوستها وتزيينها وإغوائها، يتمثل ذلك في فتح أبواب الجنة، وغلق أبواب النار.



واستطرد: وسلسلة الشياطين، ثم التفضل بالإثابة على القليل كثيرًا، والتفضل بالعفو والتسامح والغفران للهفوات "من تطوع بخصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه".



ما يستفاد من الحديث ثلاثة أمور أولها فضل شهر رمضان على سائر الشهور الهجرية الأخرى، وثانيها أن فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وثالثها تسد فيه نوافذ الشر، وتضيق فيه طرق المعصية.



سبب ارتكاب المعاصي في رمضان

كشف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عن سبب كثرة المعاصي من بعض الصائمين في شهر رمضان رغم أن الشياطين تصفد في هذا الشهر الكريم ، قائلا: الذي يصفد هم شياطين الجن أما شياطين الإنس فهم موجودين ولم يصفوه وهم نوعين الشيطان الذي يكون معك فقد يكون صديق السوء أو النفس البشرية التي بين جنبيك.

وأضاف عاشور خلال برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس قائلا:" فمن شياطين الإنس من هو صائم ومن هم غير صائم ومنهم من يصوم وليس له من صيامه الا الجوع والعطش فتجده مؤذي ولا يتقن العمل ويغتاب الناس ويسب فلان وفلان .

وأوضح عاشور: هناك من العلماء من يقول إن الشياطين تصفد لمن كان صومه صحيحا ويؤدي الصلاة في وقتها ويقيم الليل بنفس مطمئنة ابتغاء مرضات الله ولا يسب أو يرتكب المعاصي .