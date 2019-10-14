Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نوع من الصبر أفضل من الثبات عند المصيبة .. علي جمعة يوضحه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:31 م
علي جمعة
علي جمعة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «الصبر نصف الإيمان».

وأوضح «جمعة» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السبب في ذلك أنك عندما صبرت على ما ابتلاك الله به، فأنت هيأت الأمن والطمأنينة لنفسك، وتستطيع أن تمارس وتستمر في الإيمان، وعندما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان فقال: «الصبر والسماحة».

وتابع: كأن هذا الحديث يفسر الحديث السابق، يعني يقول: «الصبر نصف الإيمان». وما النصف الثاني؟ السماحة، منوهًا بأن السماحة أتت من المسامحة، ومن أن الإنسان يكون سمحا حسن الخلق ، التسامح والسماحة في البيع والقضاء، وفي الزواج، وفي كذا إلى آخره، السماحة هي عبارة عن: الكرم، والكرم عطاء، والحب عطاء.

وأضاف أن السماحة خلق راق، يشعر الإنسان بأنه إنسان، وكان سيدنا عمر عندما أرسل إلى أبي موسى الأشعري خطابه، فقال له: عليك بالصبر، واعلم أن الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر، الصبر في المصيبات حسن، وأفضل منه الصبر عما حرم الله، واعلم أن الصبر ملاك الإيمان، وذلك بأن التقوى أفضل من البر، والتقوى تكون بالصبر.

واستند إلى ما ورد عن سيدنا علي يقول: بني الإيمان على أربع : اليقين، والصبر، والجهاد، والعدل، مشيرًا إلى أن سيدنا علي كان رجل دولة، يعرف كيف تبنى الدولة " اليقين" لا يوجد بلبلة، فيه رضا، والرضا أتى من الوضوح في الفكر، والوضوح في التعليم، والوضوح في الدعوى، والوضوح في الخطاب، و"الصبر" تصبر على العمل، و"الجهاد" تصد عنك الباب، و"العدل" لأن العدل أساس الملك، وكان سيدنا علي يقول: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الدعاء عند رؤية البيت الحرام على التلفاز

شروط زيارة المقابر .. المفتي السابق يحدد الضوابط الشرعية

حكم لطم الخدود عند المصيبة وكفارته وجزاء الصبر عند الشدائد

ترشيحاتنا

ريهام سعيد تنشر الحكم عليها في إهانة مرضى السمنة.. تعرف عليه

نبيلة عبيد: هذه ثروتي الحقيقية .. وتنازلت عن هذه الأشياء من أجل الفن

حازم إمام يهاجم لاعبي منتخب مصر بسبب مواجهة بوتسوانا

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور

باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار عن الملاعب

أرفض الكلام الفارغ .. شوقي غريب يفتح النار على منتقديه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور