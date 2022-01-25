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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كأس الأمم الإفريقية

الشوط الأول.. السنغال تتعادل مع الرأس الأخضر رغم النقص العددي

صدى البلد

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي السنغال والرأس الأخضر في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ساديو ماني كان قريبًا من هز شباك الرأس الأخضر في الدقيقة الأولى، لكن القائم تصدى لتسديدته.

وتحصل أندرادي لاعب الرأس الأخضر على البطاقة الحمراء في الدقيقة 21 بعد تدخله العيف على لاعب السنغال.

تشكيل الرأس الأخضر

وضم تشكيل الرأس الأخضر كل من:

حراسة المرمى: فوزينها
خط الدفاع: يانيك ستوبيرا، روبرتو لوبيز، ستيفين فورتس
خط الوسط: أندرادي، ديلان تافاريس، روتشا سانتوس، جيفري فورتيس.
خط الهجوم: ريان مينديز، جاميرو مونتيرو، جاري رودريجيس.

تشكيل السنغال

وضم تشكيل السنغال كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: بوينا سار - خاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - ساليو سيس

خط الوسط: نامباليس ميندي - بابي جاي - إدريسا جاي

خط الهجوم: بولاي ديا - ساديو ماني - فامارا دييدهيو

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