المغرب تواجه مالاوي بتشكيل هجومي في ثمن نهائي أمم إفريقيا

يستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها الكاميرون في نسختها الثالثة والثلاثون.

وأعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، تشكيل منتخب المغرب قبل انطلاق المباراة، والذي جاء هجومي من اجل الفوز في بداية المباراة، حيث تلعب المغرب بتشكيل 4 – 2 – 4، وهو:

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – سفيان شاكلة – نايف أكرد – ادم ماسينا

خط الوسط: عمران لوزا – غانم سايس

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سليم أملاح – سفيان بوفال

فيما أعلن ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، التشكيل الذي سيواجه فيه منتخب المغرب، وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: تشارلز ثوم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس تشيمبزي – لورانس تشازيا – جوميزجاني شيروا

خط الوسط: ميكوم مون – جون باندا – شيمويموي إيدانا – فارنسيسكو مادينجا

خط الهجوم: خدي ميابا – جابادينو مانجو