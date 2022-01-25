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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كيروش: سنتجاهل الماضي.. يتحتم علينا أن نكتب التاريخ أمام كوت ديفوار

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن أداء الفريق يتحسن بمرور الوقت والمباريات خلال منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

وأشار كيروش في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إلى أن منتخب مصر سيعمل على ما وصفه بـ"كتابة التاريخ" خلال مواجهة كوت ديفوار التي تقام غدًا، الأربعاء.

وقال كيروش: "نأمل أن يكون فريقنا هو الأفضل داخل الملعب وأن نحقق الفوز على كوت ديفوار، يتحتم علينا أن نكتب التاريخ غدًا، علينا أن نكون الأقوى".

وأكمل: "منتخب مصر يزداد قوة في البطولة، من أول مباراة وحتى اللقاء الأخير في دور المجموعات لاحظت أن الأداء أفضل".

واختتم: "سنتجاهل الماضي ونركز على ما هو قادم، سنتأكد من أن منتخب مصر هو الأفضل على أرض الملعب، يمكننا إرضاء الملايين من المحبين في جميع أنحاء مصر أمام كوت ديفوار، لدينا لاعبين رائعين وفريقنا جميل".

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيفواري مساء الأربعاء، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

كارلوس كيروش منتخب مصر كاس امم افريقيا محمد صلاح أخبار الرياضة

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