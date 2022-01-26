يحيى الفخراني عن أول عمل لـ دنيا سمير غانم: دلال كانت خايفة جدًا عليها

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه بعد مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة" تم التبرع بأموال من شخصيات كثيرة لـ دور الأيتام بمصر.



وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أن هذا المسلسل كان له تأثير على عدد كبير من الجمهور.



ولفت إلى أن هذا المسلسل حقق نجاحات كبيرة، وكان أولها لـ الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم.



ولفت إلى أن" دلال كانت خايفة على دنيا، وكانت تقول لها :" اعدلى شعرك و أشياء من هذا الأمر"، متابعا قولت لها سيبيها، عشان لقيت من أول مشهد إن دنيا موهوبة .



وتابعت :" دنيا موهوبة وذكية وكانت تأخذ المعلومة من أول مرة".