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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيى الفخراني يكشف أمر مهما عن مشهد وفاة ماما نونا بالمسلسل

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

قال الفنان يحيى الفخراني، إن النجمة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، لم تبكي فى أثناء مشهد وفاتها فى مسلسل يتربي فى عزو.

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه بعد الانتهاء من التصوير ظلت تبكي.

ولفت إلى أن الراحل هدى سلطان كانت مرشحة لـ دور ماما نونا، قبل توجيه الدور لـ كريمة مختار.  

وأوضح أنه كان يتواصل مع كريمة مختار قبل وفاتها وفى كل عيد أم يتواصل معها.


 

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه فى رمضان 2000 تم عرض مسلسل أوبرا عايدة و زيزينيا، معلقَا :" اتخضيت من الموضوع ده فى البداية".

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه كان يعلم أنه سيتم عرض أوبرا عايدة، وفى لحظة تم العلم أنه سيتم عرض المسلسلين.

ولفت إلى أنه تحدث مع وزير الثقافة فى هذا التوقيت، وأخبره أنه تم بيع مسلسل أوبرا عايدة، لـ الدول العربية ويجب أن يعرض المسلسل، ولكن سيكون هناك حل للموضوع.


وتابع :" تم عرض أوبرا عايدة على قناة لا يوجد مشاهدات عليها وفى توقيت صعب قبل الإفطار، ولكن تم  تحقيق مشاهدات عالية".


وتحدث عن مشهد المحكمة فى مسلسل أوبرا عايدة، وكلمة " اتلهي" وقال إن زوجته لميس جابر سبب هذه الكلمة، مؤكدًا أن مكرم عبيد قالها لـ قاضٍ فى إحدى المحاكم المعروفة، وأوضح أنه عرض على المؤلف الكلمة وتمت الموافقة عليها.

 

يحيى الفخراني الراحلة كريمة مختار مسلسل يتربي فى عزو صاحبة السعادة

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