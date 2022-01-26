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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مي سليم : اختياراتي الفنية أصبحت صعبة وأبحث عن الأدوار القوية.. وتكشف أسباب طلاقها مرتين.. وهذه مواصفات فتى أحلامها

الفنانة مي سليم
الفنانة مي سليم

 الفنانة مي سليم:

الغزالة رايقة أكتر حاجة عجبتني حالياً 

وهذه مواصفات فتى أحلامي 

وبحب الأدوار الصعبة 

 

قالت الفنانة مي سليم، إن اختيارها للأدوار أصبح صعبًا، مؤكدة أنه مع تطور مسيرتها الفنية لم تعد تبحث فقط عن فكرة التواجد بل أصبحت تبحث عن الأدوار القوية. 

وأضافت مي سليم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن خطواتها الفنية تشهد تقدما وبناء خطوات متتالية، مرجعة ذلك لتطوير الذات والعمل على نفسها طول الوقت.


وتابعت مي سليم: “الناس بتقولي انتي بتعتذري عن أدوار كتيرة، والله مش تناكة خالص بس طبيعة المرحلة بتفرض”.

وأشارت مي سليم إلى أن أنه في باديء الأمر كان إنطباع الناس عنها أنها مغنية وليست ممثلة وأنها إستغرقت وقتاً حتى تثبت نفسها بفنانة وأن حظها قادها لأن تكون باكورة أعمالها  السينمائية فيلم  من العيار الثقيل وهو "الديلر".


قالت الفنانة مي سليم، إنني لم أستمر في زواجي الأول إلا فترة صغيرة وأنجبت، مؤكدة أنها تحملت المسئولية مبكرًا، ولذلك العمل بالنسبة لي أمر مهم  لانه مصدر دخل لي.

وأضافت مي سليم أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها “نضجت أكتر وبقيت واعية  وعشان كده مافيش وقت للغلط تاني وده نصيب من عند ربنا وبعد كده لازم أفكر كويس”.

وتابعت مي سليم، أن هناك بعض الرجال تحب الارتباط بالفنانات وبيفتخروا بزوجاتهم، ولكن هناك رجالاً آخرين يشعرون بالغيرة من زوجاتهن ويسعون لهدم الفنانات.

وأشارت الفنانة مي سليم: "مكنتش موفقة فعليًا في تجارب الزواج وبسأل نفسي دائماً  ليه مكنتش موفقة؟ والوحدة في المسئولية صعبة جداً وأنا شايلة كل حاجة ويمكن ده حصل  وأنا صغيرة جدًا".

وأكدت مي سليم، أن زواجي الأول استمر سنة والزواج الثاني كان أسبوعين، مشيرة إلى انه غضبت من طليقي الثاني  بسبب  كتابته تدوينة عنها في أعقاب الطلاق وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية.

ونوهت مي سليم، انه لو فكرت في الإرتباط مرة أخرى، “مش مهم يكون شكله حلو بس عايزاه يراعي ربنا فيا ويحبني من قلبه”.


فاجأت الطفلة  " لي  لي  "  إبنتة  الفنانة   مي سليم ، والدتها   على الهواء   بمداخلة أثناء إستضافة  الاعلامية   لميس   الحديدي   لها    مساء أمس  رداً  على تصريحات   والدتها التي قالت فيها أنها تعاني  الامرين مع  إبنتها  بسبب الدراسة  الاونلاين  بسبب ظروف جائحة كورونا،  قائلة : فعلاً الدراسة أونلاين صعبة   وبواجه  بداية اليوم   أني مش ببقى فايقة وعاوزة أنام تاني ومش بحس أني فايقة غير الساعة 1 الظهر  ".


تابعت لي لي، مداخلة خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلة:"  مش بتخانق   مع ماما عادة غي  في وقت الامتحانات   "، لتعقب والدتها قائلة : فعلا بنتخانق وقت الامتحانات عشان بيبقى عندنا كتير   وفي نفس الوقت وبالذات في إمتحان اللغة العربية.


وأضافت  ساخرة   من مستوى إبنتها في اللغة العربية   قائلة :  لي  لي   ما شاء الله في اللغة العربية هايلة ".
ورداً  على سؤال  الحديدي  الذي وجهته لـ لي لي    حول رغبتها أن تسلك  نهج والدتها وأن تكون فنانة أو مغنية      لترد قائلة : بصراحة لا مش عاوزة    أبقى ممثلة ولا مغنية عشان أنا عاوزة أبقى مصورة  فوتغرافية  ".
 

جائحة كورونا كورونا كتاب امتحانات العرب

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