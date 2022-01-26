مدبولي: نسعى للاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.. ونواب يؤكدون: لدينا وفرة هائلة في هذا المورد نتيجة الاكتشافات العديدة.. وإيجاد مخزون من النقد الأجنبي أهم الفوائد

برلماني : اتجاه الدولة لتصدير الغاز الطبيعي يوفر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة

نائب: جهود الدولة بـ اكتشافات الغاز ساهمت في سد احتياجات مصر والتصدير

برلماني: مقتضيات العصر الحالي تحتم علينا إستغلال مواردنا جيدا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير.

وحضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو الوزارات الثلاث.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة عالميا لاستخدام الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفوري، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، فيما تسعى إلى زيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وقال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفي نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج محليا في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلي أنسب توليفة للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.

وأضاف أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجار تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.

وفي هذا الإطار أشاد عدد من نواب لجنتي الطاقة والشئون الإقتصادية بالبرلمان بالجهود المبذولة في تنمية مورد الغاز لتلبية إحتياجات الاستهلاك المحلي بل والتطلع للتصدير أيضا موضحين أهم مكاسب هذه الخطوة بالنسبة للمواطن والدولة معا.

بداية،قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن السنوات الأخيرة تحولت فيها مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلي دولة منتجة تمكنت من تحقيق مخزون وفير من هذا المورد مما دفعها إلي التطلع إلي تصديره لا سيما في ظل إرتفاع أسعاره عالميا.

وأضاف " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم الأسباب التي عملت علي إيجاد وفرة من مخزون الغاز الطبيعي هي الإكتشافات العديدة لحقول الغاز والتي نتجت عن الدعم الكامل التي توجه الدولة لشركات التنقيب.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن إتجاه تصدير الغاز يدعم توفير إحتياط عال من النقد الأجنبي بما يصب في صالح ميزان المدفوعات بالموازنة العامة، منوها إلي أن القيادة السياسية تسعي لزيادة صادرات المنتجات البترولية والغاز وذلك ضمن خطة التصدير بشكل عام.

ولفت البرلماني، إلي أهمية تسليط الضوء علي تصدير السيراميك والملابس الجاهزة بإعتبارهم أكثر الصناعات طلبا علي مستوي العالم..

ومن جانبه قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تخطو خطي ثابتة فيما يخص استغلال المقومات الطبيعية من موارد الطاقة المتجددة لخدمة الاقتصاد القومي وذلك بعد إيجاد تنوع في مصادر إنتاج الكهرباء سواء كانت من الطاقة الشمسية أو الرياح أو غيرها من المصادر.

و أكد " تركيا" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع عالمي لأسعار الغاز ولهذا نسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من تصدير هذا المورد حيث يسهم هذا الأمر في جلب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة خاصة وأننا حققنا اكتفاء ذاتيا من مورد الغاز الطبيعي، معقبا " تفكير جيد للغاية من الحكومة داعم لخطة التنمية الشاملة".

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلي أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع ضمن مبادرة حياة كريمة حققت إنجازا ملحوظا في هذا الشأن، معقبا " الغاز بقي في كل البيوت وبجميع المناطق"، مشيرا إلي وجود توجيهات رئاسية مستمرة بأهمية توصيل الغاز لكل منزل علي مستوي جميع المحافظات.

وأشاد البرلماني، بالمساعي التي تبذلها القيادة السياسية في هذا الملف لما له من فوائد عديدة بمختلف الأصعدة الاقتصادية والبيئية.

فيما قال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الحكومة تسعي جاهدة بشكل مستمر لمواكبة تطورات العصر الحديث وما يقتضيه من ضرورات حيث يعد أحد أهم الإتجاهات العالمية التي تتبعها الدولة هو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات بما يدعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر.

و أكد " حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة وضعت خطة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاجية في العديد من الصناعات والموارد وذلك من أجل تلبية إحتياجات الإستهلاك المحلي ومن ثم تحقيق فائض يؤول إلي التصدير، معقبا " تطلع مصر لتصدير الغاز ضرورة تقضيها الأوضاع الحالية في ظل إرتفاع سعره عالميا" فنحن نمتلك وفرة هائلة من هذا المورد يرجع الفضل في ذلك الإكتشافات الأخيرة لمناطق الغاز.

و أشار عضو لجنة الطاقة، إلي أن الرئيس السيسي يمتلك فكر مختلف دائما خارج الصندوق، يسهم في وضع لبنات أساسية للحياة الإقتصادية والإجتماعية، معقبا " نبدأ حيث انتهي الأخرون لنواكب كل ما هو جديد".

وتابع النائب حديثه، قائلا : كما أن خطوة جعل وسائل النقل الجماعي تعمل بالغاز والكهرباء أحد أهم الخطوات التي دعمت المواطن،و ايضا بناء المدن صديقة للبيئة.