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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية تدفع بمعدات الشركة للتعامل مع تجمعات الأمطار | شاهد

سقوط امطار
سقوط امطار

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة القليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار. 
وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي انه فور اعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة.
ووجه مجاهد بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور
تعرضت محافظة القليوبية صباح  الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ حيث شهدت القرى والمدن سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة مصحوبة بموجة من البرد الشديد. 


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.


كما وجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة. 


ووجه محافظ القليوبية أيضا بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ 
كما شدد  محافظ القليوبية على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ، والتأكد من تراخيصها وتوافر وسائل الأمان والاشتراطات بها، ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيد وقفها حال سوء الأحوال الجوية، ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها  
وأهاب  محافظ القليوبية بالمواطنين في أثناء الأمطار والرياح الشديدة التي قد يصاحبها رعد وبرق بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، والالتزام باتباع الإرشادات التالية : تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال ، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية. 
وكذلك تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة ، والتواصل السريع مع الجهات المختصة بالوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها ، وأيضا فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي مع عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

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القليوبية حالة الطوارئ محافظة القليوبية الأرصاد الجوية الصرف الصحى

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