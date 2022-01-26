"الكهرباء": منصة الوزارة بها 18 خدمة منها التقديم لتوصيل التيار وتركيب العداد.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّه في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين في جميع مرافق الدولة ومن ضمنها الكهرباء، فقد تم إطلاق المنصة الإلكترونية للكهرباء، مشيرًا إلى أن التسجيل فيها مجاني ومؤمَّن وسهل للغاية، حيث يتم تقديم البيانات الأساسية مثل رقم الهاتف والرقم القومي لتسهيل التواصل.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "تمّ تفعيل 18 خدمة على المنصة ويتبقى بعض الخدمات جار تفعيلها، ونقدم الخدمات التي تسهل الأمر على المواطنين، حيث تتنوع بداية من التقديم على توصيل التيار الكهربي وتركيب العداد سواء كان عداد قانوني أو كودي وكل ما يتصل بالعداد مثل القراءة ودفع الفواتير والاستعلام على الفواتير".

خدمات الكهرباء الذكية

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "هناك خدمة خاصة بالشكاوى والاستفسارات وهناك تطبيق متصل بهذه المنصة اسمه خدمات الكهرباء الذكية، ويمكن طرحه على الهواتف النقالة ومن خلاله يمكن التعامل بطريقة سهلة وميسرة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على ضرورة الابتعاد عن المهمات الكهربية وبخاصة في أوقات الأمطار والرياح لأنها مصادر خطورة وفي حالة مواجهة أي أعطال يجب الاتصال بالخط الساخن 121 فورا في جميع المحافظات ومتاح للهواتف المحمولة والخط الأرضي.