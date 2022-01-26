الصحف الكويتية: الرئيس السيسي يؤكد على التعاون مع الجزائر لمواجهة الإرهاب.. ومدبولي: حريصون على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة.. ومجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزير الدفاع

-الرئيس : الحقوق المائية لمصر قضية مصيرية وجزء من الأمن القومي العربي

-بريطانيا: لا نستبعد فرض عقوبات على بوتين

-وزير الدفاع: ثقة مجلس الأمة تزيد من حجم استشعاري للأمانة والمسؤولية

-الشيخ حمد جابر العلي يعتمد قراراً يتوافق مع رأي «الإفتاء» بدخول المرأة السلك العسكري

- ثمانمائة مليون دينار سيولة لـ«الائتمان» بالكويت

- إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم الأربعاء

-5742 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 4856



تناولت الصحف الكويتية مستجدات الساحة المحلية وتجديد الثقة في وزير الدفاع الكويتي ، كما تعرضت للأنباء المصرية، والقمة المصرية الجزائرية التي عقدت في مصر، علاوة على المتفرقات الدولية.

في تقريرها عن مصر، قالت صحيفة الأنباء، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة، مؤكدا توافق الجانبين على تطوير التعاون الثنائي بما يحقق التنمية الشاملة في البلدين.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مستهل المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بقصر الاتحادية أمس أجريت مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس تبون تم خلالها بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: لقد أجريت مع الرئيس «تبون» مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات آخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.



ولفت الرئيس السيسي إلى أنه بحث مع الرئيس الجزائري آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، وقال: إننا توافقنا في الرؤى، على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي، وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية.

وقال الرئيس السيسي إننا تناولنا قضية الأمن المائي المصري، كونه جزءا من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية.

وأضاف الرئيس: لقد ثمن الرئيس «تبون» من جانبه الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» في إثيوبيا.

وفي الكويت، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أنه لن يكون يوما حاميا للفساد أو مدافعاً عن الفاسدين، بل سيقف دائماً مع كلِ جهد أو توجه لإصلاح أي خلل، ومعالجة كل قصور، مبدياً كل صور التعاون الممكنة مع المجلس، في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها.

وقال في كلمة له بعد تجديد مجلس الأمة الثقة به: إن الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب، واتخذه سراحاً يُنير له دروب العمل والبذل والعطاء، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيرا إلى انه يضع دائما في عين الاعتبار، مايقدمه الأعضاء من ملاحظات، وما يطرحونه من أفكار ومقترحات، تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد، وتسهم في ترجمةِ الرؤية والتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة.

اعتمد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قرارا وزاريا يتوافق مع ضوابط هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.

وجاء في القرار: يكون التحاق المواطنات بشرف الخدمة العسكرية وفق 6 شروط وضوابط تمثلت في: موافقة ولي الأمر أو زوجها، الالتزام بالحجاب الشرعي، العمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة.

قالت الأنباء، أجلت وزارة التربية إعلان نتيجة طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني الى اليوم الاربعاء وذلك بعد المراجعة والتدقيق النهائي على عملية التصحيح .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الأنباء"ان الوزارة فضلت التأجيل وعدم الاستعجال في الإعلان لياخذ كل ذي حق حقه، مشيرة الى ان العاملين في الكنترول يقومون بجهود مكثفة للانتهاء من اعمالهم.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الأربعاء ان ثقة مجلس الأمة به تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية مؤكدا انه يضع دائما في عين الاعتبار مايقدمه النواب من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.

وأعرب وزير الدفاع في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة عقب تجديد الثقة به عن الاعتزاز لتجديد الثقة به من ممثلي الأمة وصوت شعبها الحر الأبي الذي نص الدستور على سيادته وجعله مصدرا لجميع السلطات والذي لمس تعاطفه وتأييده "الكبير" لما طرحه خلال جلسة الاستجواب.

ذكرت الوطن ، أقر مجلس الأمة الكويتيى في جلسته الخاصة أمس الثلاثاء بالمداولتين الأولى والثانية الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان والذي من شأنه المساهمة في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة عبر توفير السيولة اللازمة في (الائتمان) لتمويل قروض الوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة.

وتقضي التعديلات بزيادة رأسمال البنك بمبلغ 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وعن كورونا في الكويتـ، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 508372.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4856 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 459655 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر90 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2488 حالة.



قالت صحيفة القبس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان .

وأضاف مدبولي في تدوينة له عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، أن مصر مهتمة باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولاً لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، والأخذ في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء، إن لندن لا تستبعد فرض عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا غزت موسكو أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول العقوبات المحتملة على بوتين، قالت تراس لتلفزيون سكاي «لا نستبعد أي شيء».

وأضافت «سنطرح تشريعاً جديداً يجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا. سنقدم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. لا أستبعد ذلك».