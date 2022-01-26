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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة للتعامل الفوري مع حالة الطقس غير المستقرة

بورسعيد تسير بشكل
بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن خلال أجواء هبة وتحذيرات الارص

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. 

وأوضح الغضبان، في بيان له اليوم، أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .

بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن خلال أجواء هبة  وتحذيرات الارصاد 

وأضاف محافظ بورسعيد ، أنه تم التأكد من جاهزية معدات الأحياء لرفع ٱثار الأمطار، وتم الدفع بعدد كبير من معدات سحب المياه و سيارات النافوري والفاكيوم بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطواريءوالشركة القابضة لمياه الشرب والصرفالصحى،  كما تم التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي وبالوعات تصريف الأمطار، مؤكدا أنه تتم المتابعة اللحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

الغضبان يتابع العمل بإدارات الأحياء بمحافظة بورسعيد


وكانت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد ، واصلت جهودها خلال الفترة الماضية لرفع ٱثار الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية،  من خلال انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن خلال أجواء هبة  وتحذيرات الارصاد 
بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن خلال أجواء هبة  وتحذيرات الارصاد 
بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن خلال أجواء هبة  وتحذيرات الارصاد 
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