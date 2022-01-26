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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تدفع بمعداتها لشفط مياه الأمطار من البؤر الساخنة

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأحياء المحافظة في الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار وذلك نتيجة تعرض العديد من قطاعات المحافظة لسقوط الأمطار.

ودفعت محافظة الجيزة معداتها وتم شفط مياه الأمطار بعدد من البؤر الساخنة والتي شملت  كوبري فيصل وشوارع السودان والبحر الأعظم ومراد والجامعة بجنوب والثروة المعدنية والضغط بهضبة الاهرام وشارع فيصل بدءاً من المريوطية وحتي نهايته وشارع ترعة السيسي وحدائق الاهرام القديمة والمنطقة الاثرية وأمام قاعة خوفو للمؤتمرات بالهرم وطريق الواحات وكورنيش النيل وشارع النيل حتي الوراق.

كما شمل تلك البؤر كوبري الجيزة المعدني والمريوطية وميدان سفنكس بالعجوزة وشارع الاقصر والوحدة ونفق المنيرة وشارع خاتم المرسلين بالعمرانية وشارع ثروت ونفق الجلاء وشارع التحرير ومطلع كوبري أكتوبر وشارع ترسا والعشرين وترعة عبد العال ببولاق الدكرور وجامعة الدول العربية وشهاب بالعجوزة  . 

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار نشر المعدات بالأحياء والمراكز والمدن لشفط مياه الأمطار لضمان عدم تأثر حركة المواطنين والمركبات .

وأضاف محافظ الجيزة، أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.

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الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة ببولاق الدكرور مياه الأمطار جامعة الدول العربية الهيئة العامة للنظافة

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