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رئيس التحرير
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منوعات

أمطار غزيرة تجتاح شوارع القاهرة والجيزة ..فيديو وصور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد سقوط أمطار غزيرة فى شوارع القاهرة والجيزة وموجة طقس سىء تجتاح الشوارع .

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، حالة الطقس اليوم،الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وكشفت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن اليوم سنشهد ذروة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة ، وذلك بسبب تأثرنا  بانسداد منخفض جوي في  طبقات الجو العليا على ارتفاع 6  كيلو من سطح الأرض ويتزامن معه وجود منخفض جوي  على سطح البحر المتوسط.

ولفتت منار غانم، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة مئوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل تصل لأقل من 6 درجات ليصل الطقس لشدة البرودة خلال فترات النهار والليل.

وأشارت منار غانم، إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية ، معقبةً أن انخفاض درجات الحرارة ستؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات خلال فترة الليل وساعات الصباح الباكر وذلك  في وسط سيناء وشمال الصعيد وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين حيث تصل درجات الحرارة فيها 3 تحت الصفر.

ونوهت منار غانم ، أن اليوم سنشهد أيضًا نشاط شديد في الرياح ، حيث تصل سرعة الرياح من 40 لـ 50 كم في الساعة مما سيؤدي لزيادة الشعور بالبرودة  ، و أنه من المتوقع انتهاء حالة التقلبات من غد وعودة استقرار حالة الطقس منه جديد ، مؤكدة أن الأمطار ستنحصر فقط على سواحلنا الشمالية ، مشيرة إلى أن العظمى غدًا تصل لـ 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى . 

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امطار غزيرة الأرصاد

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