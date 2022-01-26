رئيس الأعلى للطرق الصوفية عن ياسر رزق : قلم وطني دافع عن الحق

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وفقيد الصحافة المصرية قائلا- فى بيان له-: فقدنا منبرا لصوت الحق ونحن نقدر الأقلام الوطنية والتى دائما تدافع عن صوت الحق وإعلائه.

وقدم القصبى خالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

كما نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

وقال المفتي -في بيان له: إن الفقيد كان مثالًا للإعلامي الحق الذي يشارك في بناء الوعي وكشف الحقائق ومواجهة الفكر المتطرف، كما أنه تربى على يديه العشرات من الصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يسهمون بدورهم الإيجابي في الإنارة ونفع البلاد والعباد.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.