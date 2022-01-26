عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الأعلى للطرق الصوفية عن ياسر رزق : قلم وطني دافع عن الحق

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  الدكتور عبد الهادى القصبى  الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وفقيد الصحافة المصرية قائلا- فى بيان له-: فقدنا منبرا لصوت الحق ونحن نقدر الأقلام الوطنية والتى دائما تدافع عن صوت الحق وإعلائه.

وقدم القصبى  خالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

كما نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

 وقال المفتي -في بيان له: إن الفقيد كان مثالًا للإعلامي الحق الذي يشارك في بناء الوعي وكشف الحقائق ومواجهة الفكر المتطرف، كما أنه تربى على يديه العشرات من الصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يسهمون بدورهم الإيجابي في الإنارة ونفع البلاد والعباد.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

عبد الهادى القصبى ياسر رزق شوقي علام

ترشيحاتنا

الأزهر: الخيانة الزوجية جريمة لا مبرر لها ومحاولة تحسين صورتها هدم للمجتمعات

لا داعي لها.. إثيوبيا تقرر رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد

وزيرة التضامن تبحث مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ وحدات "سكن كريم"

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن2337 من نزلاء السجون.. صور

وزير التنمية المحلية يشدد علي التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية

إسرائيل: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

أبو العينين ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق: ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجا توعويًا تسترشد به الأجيال

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

فيديو

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ