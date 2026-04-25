ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
مبادرة الكشف المبكر على السمع.. 9.5 مليون طفل تحت مظلة الفحص و34 مركزاً متخصصاً للعلاج

الكشف عن حديثي الولادة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 9 ملايين و580 ألفاً و542 طفلاً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة منذ انطلاقها في سبتمبر 2019. 

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى زيادة مراكز الإحالة السمعية إلى 34 مركزاً بجميع المحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة.

 

تحويل 626 ألفاً و67 طفلاً لإعادة الفحص الاختباري

ولفت «عبد الغفار» إلى تحويل 626 ألفاً و67 طفلاً لإعادة الفحص الاختباري بعد أسبوع من الفحص الأول في الوحدة ذاتها إلى جانب إجراء زراعة قوقعة أذن لـ 3 آلاف و258 حالة وتركيب 13 ألفاً و32 سماعة طبية وتقديم علاج دوائي لـ 24 ألفاً و490 طفلاً.

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تهدف للتوسع في التغطية الصحية الشاملة وإتاحة رعاية صحية عالية الجودة بأحدث أساليب العلاج بما يضمن توفير حياة آمنة للأطفال حديثي الولادة وصولاً للمستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشياً مع رؤية «مصر 2030».

وكشف «عبد الغفار» عن زيادة مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال من يوم الولادة وحتى 28 يوماً إلى 3825 وحدة صحية في جميع المحافظات، موضحاً أن عدم اجتياز الاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، بل هو مؤشر لحاجة الطفل فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

 وأضاف أنه تم تدريب أطقم التمريض على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية وتدريب مدخلي البيانات لتسجيل بيانات حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني للمبادرة بهدف إنشاء ملف صحي متكامل مع إدراج خانة الفحص السمعي في شهادات الميلاد.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى استقبال استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 105 و15335 الخاصين بمبادرات «100 مليون صحة».

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: نحرص على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية

الاعتماد

اعتماد أوروبي جديد يعزز الصادرات المصرية ويدعم شهادات البصمة الكربونية

جانب من السيمينار

التخطيط القومي يستشرف مستقبل الاتفاقيات التجارية لمصر في ظل التحولات العالمية

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد