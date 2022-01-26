بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

بعد ساعات من الأمطار وتقلبات الطقس وموجة الصقيع التي شاهدناها منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء، ظهر قوس قزح في سماء القاهرة بعد تساقط الأمطار عدة مرات منذ الصباح.

وتوقع خبراء الطقس استمرار تساقط أمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري حتى نهاية اليوم.

وخلال الأيام الحالية تتعرض مصر لكتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا تعمل على انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.

قوس قزح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائلا للبرودة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد..بينما يكون الطقس شديدة البرودة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على كافة الأنحاء.

ظهور قوس قزح في سماء القاهرة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 15 06

الاسكندرية 15 09

وادى النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الاسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05 03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بنى سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

ادفو 17 07

أبوسمبل 17 07

الوادى الجديد 15 05

شلاتين 17 10

ابو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10