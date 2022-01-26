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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السابع من فبراير.. المستشار الألماني يلتقي جو بايدن في البيت الأبيض

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتز سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في السابع من فبراير المقبل في واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الاجتماع وهو الأول من نوعه بين شولتز وبايدن سيركز على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

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وبحث المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أزمة أوكرانيا بعد حشد روسيا لقواتها على حدود كييف.

وأكد شولتس خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون، أن الوضع صعب للغاية بسبب القوات المتمركزة هناك، لافتا إلى أنه يتعين أخذ التهديدات الروسية ضد أوكرانيا على محمل الجد وسيفعلون كل ما بوسعهم لخفض هذا التصعيد.

وأضاف أن تهديدات روسيا لأوكرانيا سيكلفها ثمنا باهظا، مضيفًا أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم إلى كييف في مواجهة موسكو.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأوروبيبن متحدون وجاهزون للدفاع عن أوكرانيا ولكنهم لن يتخلون عن الحوار مع روسيا.

ودعا ماكرون موسكو لخفض التصعيد فيما يخص الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن أي هجوم روسي على كييف سيقابله رد فعل.

ويتهم الغرب ودول الناتو، روسيا بحشد قواتها قرب حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة"، لكن موسكو نفت مرارا الأمر، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة.

الرئيس الأمريكي البيت الأبيض المستشار الألماني أولاف شولتز جو بايدن أوكرانيا

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