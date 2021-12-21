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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يطلع المستشار الألماني على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أفاد المكتب الصحفي لقصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتز.

وقال الكرملين في بيان: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتز".

واشار البيان إلى أن فلاديمير بوتين هنأ شولتز على بداية مسيرته المهنية كمستشار لالمانيا، وأعرب الزعيمان عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات.

واوضح البيان " فلاديمير بوتين اطلع على المقترحات الروسية بشان الضمانات الأمنية طويلة الأجل التي تستثني أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق، وكذلك نشر منظومات أسلحة ضاربة في البلدان المجاورة لروسيا".

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واقترحت روسيا الأسبوع الماضي، في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، ترسيخ مبدأ استحالة نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل هذا النوع من الحروب.

وجاء في مشروع الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، الذي نشر على موقع الخارجية الروسية: "السعي لتجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الطرفين، وإدراك أن الصدام العسكري المباشر بينهما يمكن أن يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية، مما سيكون له عواقب بعيدة المدى، والتأكيد على أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي إطلاقها مطلقًا، بالإضافة إلى إدراك الحاجة إلى بذل الجهود لمنع خطر مثل هذه الحرب بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

 

بوتين شولتز المستشار الألماني الرئيس الروسى روسيا الضمانات الامنية

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