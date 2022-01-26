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رئيس التحرير
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رياضة

60 دقيقة.. السولية يهدر هدفا مؤكدا وصحوة لحارس مرمى كوت ديفوار

السولية
السولية

مرت 60 دقيقة من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.


تفاصيل المباراة..

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين، وصل منتخب مصر لمرمى كوت ديفوار في كرتين ولكن دون تهديد قوي لحارس الفريق الايفواي.

 

أغلق منتخب مصر مساحات الملعب بشكل جيد منع خلالها هجوم كوت ديفوار من الوصول إلى مرمى الشناوي طوال 15 دقيقة.

 

وفي الدقيقة 15 خطف عمر مرموش كرة رائعة وسدد صاروخية من مسافة طويلة، ولكن منعت العارضة دخول الكرة مرمى المنتخب الايفواري.

مرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح الذي لم ينتظر وسدد كرة رائعة على مرمى المنتخب الايفواري ولكن استطاع حارس المرمى من ابعادها عن مرماه.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة نظم الفراعنة كرة سريعة نحو مرمى كوت ديفوار، وصلت من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش تجاه عمر كمال عبد الواحد الذي انطلق وسدد كرة قوية ولكن وصلت ضعيفة في يد حارس المرمى.

وتعرض فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار لاصابة قوية، وحل مكانه سيريدي في الدقيقة 30 من عمر  المباراة.

تمكن حارس مرمى كوت ديفوار من التصدي لتسديدة صاروخية من مصطفى محمد ومنع دخول الهدف الاول في شباكه.

وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة سدد محمد صلاح كرة صعبة على الحارس ولكن تعامل معها ومنعها من الدخول للمرمى.

وحاول منتخب كوت ديفوار الوصول لمرمى منتخب مصر في الدقيقة 40 من عمر المباراة، وتمكن من اختراق الدفاع ووصلت الكرة لمرمى الشناوي الذي أبهر الجميع برد فعل رائع أنقذ به مرماه من هدف مؤكد.

أهدر عمرو السولية كرة هدف مؤكد في بداية شوط المباراة الثاني بعد انطلاقة رائعة من محمد صلاح الذي مرر الكرة للسولية الذي سدد كرة أعلى مرمى كوت ديفوار الذي كان منفرداََ به.

محمد النني سدد كرة عرضية غيرت اتجاهها واتجهت نحو مرمى كوت ديفوار وكادت ان تسكن الشباك لولا صحوة حارس المرمى الذي أبعدها لركنية. 
تشكيل كوت ديفوار الرسمي لمواجهة مصر ⚽

حراسة المرمى: سانجاري بادرا

خط الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – ويلفريد كانون

خط الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري

خط الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي محمد عبد المنعم، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

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