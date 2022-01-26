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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاوف من بناء الصين 13000 قمر صناعي بالفضاء

قمر صناعي
قمر صناعي

أثارت الصين مخاوف  بشأن التخطيط لبناء  ما يصل إلى 13000 قمر صناعي تعمل في مدار أرضي منخفض ، على غرار SpaceX Starlink.  

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تعد تفاصيل هذا المشروع  غامضة بشأن ما ستغطيه الشبكة بالضبط ، أو كيف ستعمل ، لكن الهدف هو سد الثغرات في الاتصالات الأرضية وخدمة المناطق الريفية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الدفعة المتجددة تأتي وسط مخاوف من الصين بشأن الاندفاع الدولي للترددات ، التي تسمح بتدفق البيانات من الأرض إلى الفضاء. 

وأفادت الصحيفة أن أي تحركات تقوم بها الصين في الفضاء تثير مخاوف بين خبراء الأمن ، بما في ذلك الاستخدامات المحتملة لكوكبة عالمية من الأقمار الصناعية المواجهة للأرض.

ويعتبر امتلاك كوكبة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مشروعًا عالي المستوى للحكومة الصينية، ويمكن أن ترى أنها تقدم خدمات اتصالات حول العالم ، وليس فقط في الصين ، وتتنافس مع المشغلين الغربيين.

وأوضحت الصحيفة أن  الكواكب الضخمة تتكون  من مئات إلى آلاف الأقمار الصناعية التي تعمل معًا لتغطية جميع مناطق الأرض ، ويعمل معظمها على بعد بضع مئات من الأميال فوق سطح الكوكب ، لتقديم خدمات الإنترنت.

وأشارت إلى أن العلاقات بين الصين والغرب تشهد حاليًا حالة من الجمود الشديد ، وذلك بفضل الغضب المستمر بشأن التستر على ظهور تفشي COVID-19.

وأضافت الصحيفة ان من المرجح أن يؤدي أي إطلاق واسع النطاق للأقمار الصناعية إلى مخاوف من استخدامها للتجسس على الولايات المتحدة وحلفائها.
 

الصين مخاوف قمر صناعي مدار SpaceX Starlink منوعات

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