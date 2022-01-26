عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلمه كان بيوجع الجماعة الإرهابية.. كلمات مؤثرة من أحمد موسى عن ياسر رزق ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «حلقة صعبة من بدايتها، نودع اثنين من أعز الرجال، الأستاذ العظيم سامي متولي، مدير تحرير الأهرام الأسبق، وأشهر محرر برلماني في مصر، الذي كان والدا بالنسبة لي، كنت قريبا منه جدا، وكان قربي جدا من الكاتب إبراهيم نافع، كان يشجع الشباب، عزائي لكرة أسرته ولكل أسرة الأهرام».


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن «كما فقدت صديق عزيز وغالي، مصر خسرت الكاتب ياسر رزق، المناضل والمدافع عن الوطن، كان رجلا وطنيا بمعنى الكلمة، كان ضيفا معي في حلقتين أول يناير الحالي، وكنت فخورا ونحن نقدم كتابه سنوات الخماسين»، مردفا «كلمته بعد صدور الكتاب ، قالي لي فورا واستضفته في حلقته يومي 4 و5 يناير».


وأشار إلى أنه تقابل مع الكاتب الراحل ياسر رزق خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مضيفا «يوم الأحد الماضي أرسل لي رسالة يطمئن عليا، قال لي سلامتك، هترجع تنور شاشتك».


وأكمل «مصر تودع ياسر رزق، غدا رسميا وشعبيا من مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة الظهر»، مضيفا «رحم الله ياسر رزق، تزاملنا في مجلس نقابة الصحفيين، عرفته محررا عسكريا حتى وصوله لرئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم، صحفيا موهوبا يبحث عن المعلومة».


وأضاف «ياسر رزق تمتع بالروح الإيجابية، وكان يهنئني حال إجراء سبق صحفي، مصر كلها حزينة وزعلانة على واحد من ولادها، الدولة المصرية بالكامل تنعى ياسر رزق، الدولة لا تنسى أبدا من وقف معها، ياسر رزق كان مدافعا شرسا في وجه جماعة الإخوان الإرهابية».


وأردف «ياسر رزق كان معجون بماء مصر، ولم يكن له مصالح سوى مصر، قلمه كان بيوجع جماعة الإخوان الإرهابية، كونه يدافع عن الدولة الوطنية والقوات المسلحة»، مؤكدا أن الكاتب الراحل ياسر رزق أهدى له الكتاب بكلمات يعتبرها وسام.


وأضاف جاء الإهداء كالتالي «الأخ الحبيب أحمد موسى، تلك شهادتي عن سنوات صعبة، كان لك موقفها الذي دفعته ثمنا استهدافا من طيور الظلام، لكنك لم ترضخ ولم تلن، كل الاحترام والمحبة»، مشيرا إلى أن الدولة متمثلة في مجلس الوزراء وجميع المؤسسات والبرلمان، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، نعوا الكاتب ياسر رزق.


 

الإعلامي أحمد موسى سامى متولى إبراهيم نافع الأهرام ياسر رزق

ترشيحاتنا

رئيس القطاع الديني بـ الأوقاف: الترجمة جسر لتبادل المعارف الإنسانية

أبو جبل وش السعد.. أحمد موسى يهنئ الفراعنة بعد التفوق على الأفيال

كيفية تسريع النت لـ درجة قصوى بدون برامج.. إليك بعض الحيل والنصائح

هنا قوة العرب| مصر والإمارات فصول من التعاون العسكري المشترك في فنون التدريب والأسلحة

خبير اقتصادي : مصر قادرة على تحقيق نمو إيجابي 5.7% في 2022

النني أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ركلات الترجيح الفاصلة..التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي والإضافي بين مصر وكوت ديفوار

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

60 دقيقة.. السولية يهدر هدفا مؤكدا وصحوة لحارس مرمى كوت ديفوار

5 لاعبين في 4 مباريات.. الإصابات تتوالى على منتخب مصر في أمم إفريقيا

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

أصحاب ولا أعز.. الجمهور يطالب أحمد حلمي بالضغط على منى زكي للاعتذار

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ