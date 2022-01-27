الجدول الزمني لورش العمل للإعداد اختبار الأيلتس بجامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس الجدول الزمني لورش العمل الشهرية للتأهيل لأختبار الأيلتس والمقدمة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، استمرارا للتعاون بين جامعة عين شمس والمجلس الثقافي البريطاني.

حيث تعد البرنامج التدريبي في إطار حرص الجامعة علي تطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس للحصول علي البعثات والمنح التي تقدمها الإدارة المركزية للبعثات او الحكومات والجامعات الأجنبية.

ويأتي ذلك برعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتشمل ورش العمل المعلنة خلال الربع الأول من العام 2022 اربعة كليات من كليات الجامعة وهي كالتالي:

- كلية التجارة: 22 يناير 2022

- كلية الطب: 22 فبراير 2022

- كلية الحاسبات والمعلومات: 15 مارس 2022.

- كلية العلوم: 19 ابريل 2022.

وتتضمن ورش العمل اربع ساعات متواصلة من التدريب علي المحتويات المختلفة للامتحان وخلال الورشة يحصل كل متدرب علي مواد التدريب من المجلس الثقافي البريطاني كما يتعرض المتدربين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة للمهارات المختلفة في الأمتحان والتي يقدمها خبراء الأيلتس بالمجلس الثقافي البريطاني.

هذا وقد انتهي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني من ورش عمل التأهيل لأختبار الأيلتس بكليات الأداب، الألسن، والتمريض ويستمر التعاون ليشمل الكليات المختلفة بجامعة عين شمس خلال الفترة القادمة.