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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

روح قتالية عالية.. اتحاد الكرة يهنئ كيروش بعد الفوز على كوت ديفوار.. فيديو

جمال علام
جمال علام

قدم الكابتن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، التحية والتهنئة لجميع المصريين بفوز المنتخب على منتخب كوت ديفوار.

وأضاف جمال علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الروح القتالية العالية كانت سمة أداء لاعبي منتخب مصر، و الجميع سعيد بما تم فى مباراة اليوم أمام كوت ديفوار.

ولفت إلى أنه هنأ مدرب المنتخب الوطنى كيروش لفوز المنتخب على منتخب كوت ديفوار،  و المنتخب يتقدم بخطوات ثابتة من أجل الوصول لـ المباراة النهائية.

أوضح أن الاتحاد على استعداد لزيادة أعداد الجماهير التى ستسافر لتشجيع المنتخب الوطنى أمام المغرب، وفى المباريت المقبلة.

وكشف أن مدرب المنتخب والجهاز الفنى بالكامل يحصلون على دعم من الاتحاد من أجل تحقيق البطولة الثامنة.

 

جمال علام اتحاد الكرة منتخب كوت ديفوار صدى البلد أحمد موسى

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