روبيو: الولايات المتحدة ستعوض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار

علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيانٍ أصدره بشأن الاتفاق الإطاري الذي وُقّع بحضوره بين إسرائيل ولبنان، قائلاً: "تؤكد الولايات المتحدة مجدداً عزمها على تحسين قدرات الجيش اللبناني وكفاءته".

وأضاف روبيو : "إن وزارة الحرب مستعدة لتزويد الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي في حدود الصلاحيات والاعتمادات المتاحة، دعماً لرؤية الرئيس لتحقيق سلام دائم في لبنان، وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بتخصيص موارد كبيرة، بما في ذلك مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

