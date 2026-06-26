تهديد أمريكي جديد بسبب مسيرات «هرمز».. ترامب لإيران: ما كان ينبغي أن تفعلوا ذلك

أجاب الرئيس الأمريكي على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، وأشار مجدداً إلى الهجوم الإيراني على سفينة في مضيق هرمز، قائلا: “في الحقيقة، لا يعجبني إطلاقهم النار، أُسقطت أربع صواريخ، أصابت ثلاثة منها سفينة، ليست سفينة تابعة للحلفاء، بل سفينة، سفينة باهظة الثمن، وهي بخير، لكنها أصيبت إصابة طفيفة، ما كان ينبغي لهم فعل ذلك، ستعرفون الحقيقة عندما أجيب، عليكم أن تعرفوا”.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بعد اتهامها بإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا التصرف يمثل "انتهاكاً صارخاً" للاتفاق، ويهدد أمن الملاحة الدولية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أطلقت أربع مسيّرات هجومية باتجاه سفن تعبر المضيق، مشيراً إلى أن إحدى المسيّرات أصابت سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، فيما أسقطت القوات الأمريكية ثلاث مسيّرات أخرى قبل وصولها إلى أهدافها.

ووصف الحادث بأنه "تصرف أحمق، وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على أن أي استهداف للسفن التجارية أو تعطيل لحركة العبور في الممرات البحرية الدولية أمر غير مقبول، وسيتم التعامل معه بحزم.