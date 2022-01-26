محمد شريف لعب مباراة كوت ديفوار وهو مصاب .. تفاصيل

خاض محمد شريف لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة مصر وكوت ديفوار مصابا، قبل أن تتجدد الإصابة أثناء اللقاء.

وواصل منتخب مصر تفوقه على نظيره منتخب كوت ديفوار، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4) في كأس أمم أفريقيا.

وأكد مصد داخل منتخب مصر لصدى البلد أن محمد شريف خاض مباراة منتخب مصر مع كوت ديفوار، وهو يعاني من جرح قطعي في شفتيه.

وأثناء الوقت الإضافي الأول، تعرض شريف لاصطدام جديد، أدى إلى تجدد إصابته

وكان محمد شريف قد شارك بديلا لـ مصطفى محمد مع بداية الشوطين الإضافيين، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 بالبطولة الأفريقية، ليلتقي بمنتخب المغرب.

وبعد غياب 14 عاما عن آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، واصل المنتخب الوطني تفوقه على كوت ديفوار.