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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أكد هانى حتحوت أن محمد الشناوى نجم منتخب مصر وحارسه يعد واحدا من نجوم المنتخب واحد أسباب انتصار المنتخب اليوم فى مباراته امام كوت ديفوار فى اللقاء الذى أقيم بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الافريقية التى تستمر فى الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل .

وقال حتحوت خلال برنامجه " الماتش " على فضائية صدى البلد أن المنتخب قدم مباراة قوية أظهرت الشخصية المصرية والروح العالية للاعب المصرى مشيرا الى ان المنتخب تأهل الى ربع النهائى لمواجهة المنتخب المغربى .

وأوضح أن المصريين عاشوا ليلة سعيدة بعد الاداء الرجولى للمنتخب ولاعبيه طوال أحداث اللقاء مشيرا الى ان الجميع شعر بالفخر بالاداء القوى للاعبين من أول دقيقة حتى اللحظة الأخيرة .

كيروش يعلق

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أحقية المنتخب الوطني في الفوز على كوت ديفوار في الوقت الأصلي من مباراة ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

 

وقال كيروش عقب نهاية اللقاء "كنا نستحق الفوز خلال الدقائق التسعين، ولكن الانتصار الأكبر هذا المساء كان لكرة القدم".

 

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، "نحن مستعدون لمواجهة المغرب.. وأنا سعيد باللاعبين"، لافتا إلى أن "الضغط مصدر إلهام لنا، وهو ما يمنحنا الكثير من القوة للعب وإرضاء الناس".

 

وعلق على الفوز أمام كوت ديفوار قائلًا "أهنئ جميع اللاعبين المصريين، فهم يستحقون العبور للدور القادم".

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