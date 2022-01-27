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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية والإمارات وعمان وبريطانيا وأمريكا ينددون بهجمات مليشيات الحوثي

صورة أرشيفية لصاروخ
صورة أرشيفية لصاروخ باليستي حوثي

أصدرت السعودية والإمارات وسلطنة عمان وبريطانيا وأمريكا، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا يندد بهجمات مليشيات الحوثي المستمرة على المملكة وأبوظبي.

وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "هجمات الحوثي الإرهابية تعرقل جهود السلام وتزيد من حدة المعاناة في اليمن".

وأضاف: " الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، ونندد باختطاف السفينة "روابي"، والحوثيون يشكلون خطرا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر".

وتابع البيان: "ندعو لوقف فوري لهجمات مليشيات الحوثي ونقر الحق المشروع للإمارات والسعودية في الدفاع عن نفسيهما ضد الإرهاب".

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وذكر البيان أن "إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن عبر تزويد مليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة".

وأسفرت هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مدار أقل من أسبوع على الإمارات والسعودية، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وأضرار في عدد من المنشآت المدنية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، يوم الاثنين، تدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتزامن "الهجوم الفاشل" على دولة الإمارات مع هجومين حوثيين منفصلين على منطقتي عسير وجازان بالسعودية، وأسفرا عن أضرار مادية وجرح شخصين.

 

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