عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخصصة لـ أوميكرون.. موديرنا تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على جرعة لقاح معززة

موديرنا تعلن بدء
موديرنا تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على جرعة لقاح معززة

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية “موديرنا”، أنها ستباشر إجراء التجارب السريرية على جرعة لقاح معززة، مصممة خصيصا لمكافحة “أوميكرون”، المتحور من فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.


ومن المنتظر أن يشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح “موديرنا” المضاد لـكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت “موديرنا” ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.


وتهدف “موديرنا”، من خلال هذه التجارب، إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بـأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.


كما كشفت الشركة الأميركية أيضا في بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد المتحور أوميكرون.


وقالت إنه بعد مرور 6 أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة 6 أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب، حسبما نقلت “فرانس برس”.


وتم التوصل الى هذه النتائج من خلال دراسة عينات دم 20 شخصا تلقوا جرعة معززة بمقدار 50 ميكروغراما، أي نصف كمية الجرعتين الأوليين.


وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسيل، في البيان “نشعر بالاطمئنان لاستمرار وجود الأجسام المضادة ضد أوميكرون بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة الحالية”، وفقا لفرانس برس.


وأضاف: “مع ذلك، نظرا للتهديد طويل الأمد الذي أظهره هروب أوميكرون من الجهاز المناعي، فإننا نعمل على تطوير لقاح معزز خاص بأوميكرون، ويسرنا الشروع بهذا الجزء من المرحلة الثانية من دراستنا”.


ويأتي بيان “موديرنا” بعد يوم من إعلان شركتي فايزر وبيونتيك المنافستين أنهما بدأتا تجارب سريرية خاصة بالمتحورة أوميكرون.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن شركة موديرنا لقاح كورونا اوميكرون

موضوعات متعلقة

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

البدء في التجارب السريرية.. أكسفورد تطور لقاحا جديدا للقضاء على سلالات فيروس إيبولا

بخاخات وحبوب.. الصحة العالمية متشوقة للقاحات الجيل الثاني

روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

عبد ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : ماذا‭ ‬لو؟‭!‬

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب .. تشخيص ورؤية شاملة لمواجهة جرائم ‬العنف‭ ‬والتشفي

أعراض الغدة الدرقية وعلاجها لكل من الرجال والنساء

ترشيحاتنا

صحيفتان إماراتيتان: مصر والإمارات يربطهما مصير مشترك ووحدة هدف

التعليم تعتمد لائحة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية

362 مليونا و130 ألفا و423 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

شاومي تخطف الأنظار بإصدارات Redmi Note 11 Pro العالمية.. سعر ومواصفات

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية على الكورنيش وكوبري 6 أكتوبر

فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

أوكرانيا .. جندي يقتل ويصيب 10 من زملائه ويلوذ بالفرار

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته

حديث البرد عدو.. ماذا قال النبي عن موجة الصقيع ومما نهى؟

إبراهيم سعيد: محمد صلاح لما يتكلم الكل يسمع بس

فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ