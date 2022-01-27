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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تواصل مجهودات شفط مياه الأمطار واعمال تجريد وتمهيد الطرق ..شاهد

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار واعمال تجريد وتمهيد الطرق

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود  شفط تجمعات مياه الامطار بمختلف قطاعات المحافظة لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية وسير المواطنين .  

واطلع المحافظ على خطط انتشار المعدات وسيارات الشفط ،والتى تم توزيعها بالمحاور المرورية والطرق والميادين ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والتى تم إعدادها بناء على تقارير المتابعة الخاصة بأماكن التجمعات، وذلك لسرعة الرصد والتعامل مع أى تجمعات للأمطار لعدم تأثيرها على حركة المارة والمركبات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة التنسيق والمتابعة الميدانية بالشارع لسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الإنتشار والطوارئ ورفع التقارير الدورية من خلال الربط بين غرف الطوارئ بمختلف الجهات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة.

واكد محافظ الجيزة علي استمرار نشر المعدات بالأحياء والمراكز والمدن لشفط مياه الامطار لضمان عدم تاثر حركه المواطنين والمركبات وذلك حتي انتهاء موجه سقوط الأمطار. 

وأشار إلى انه جاري تنفيذ اعمال تجريد وتمهيد للطرق التي تأثرت بهطول الامطار لتيسير الحركة المرورية. 

وفي نفس الاطار دفعت محافظة الجيزة بفرق الشفط بهيئة النظافة وبالتنسيق مع فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط المياه الناتجة عن حدوث كسر بماسورة مياه بشارع النيل بالعجوزة .

وتنوه محافظه الجيزة، أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.

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محافظ الجيزة شفط تجمعات مياه الأمطار مياه الأمطار الحركة المرورية الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة مياة الشرب

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