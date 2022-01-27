تعادل سلبي.. الإسماعيلي والمقاولون العرب "حبايب" في كأس الرابطة

تعادل فريق الإسماعيلي سلبيا مع منافسه المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الاندية.
ويتصدر الإسماعيلي المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط .
تشكيل الإسماعيلي :
حراسة المرمى: عمر رضوان.
الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد الهاشم - محمد دسوقي.
الوسط: دونجا - محمد عبد السميع - محمد مخلوف.
الهجوم: وجيه عبد الحكيم -عبد الرحمن مجدي - كارميليو.
تشكيل المقاولون:
حراسة المرمي : حسن شاهين
الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - حسن الشامي
الوسط : محمد مجلي - عماد فتحي - كريم مصطفى
الهجوم : أحمد داوودا - لويس إدوارد - أمادو انياص