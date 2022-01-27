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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هاني تمام: هناك شباب وصلوا لعمر 20 سنة ولا يعرفون كيفية الوضوء

هاني تمام
هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام أحد علماء الأزهر الشريف، إن باب التوبة مفتوح ماعدا الموت على الشرك بالله ، مضيفًا :"ماعدا ذلك ربنا غقور رحيم ولو بلغت الذنوب عنان السماء مهما كانت ذنوبك عظيمة فإن عفو الله أعظم".

هاني تمام: الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق

«دلالة الخاص في المذهب الحنفي».. كتاب جديد للدكتور هاني تمام

وأضاف تمام خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي":  لو صلحت الصلاة للانسان صلحت كل أعماله، موضحا: للأسف فيه شباب وصلوا لسن 20 سنة ولا يعرفون كيفية الوضوء.

وأكمل: خير الناس أنفعهم للناس ، ومن عظمة الدنيا أن أعمالك لو وصلت لغيرك هي من سعيك، واحرص على عمل يبقى معك لآخرتك.

وقال الدكتور هاني تمام أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله عز وجل لو عاملنا بعدله لن ينجو أحد، مشيرًا إلى أن الشيطان يوهم فئة من الناس أنهم فقط أصحاب الالتزام والتدين وأنهم فقط مقيمو شرع الله وأنهم هم الذين  يحافظون على الدين وغيرهم مقصر يحتقرونه.

وأضاف تمام خلال برنامج  لعلهم يفقهون "نأمل أن يعاملنا الله بالكرم والإحسان والجود، وعلى المسلم أن يعامل الناس بالفضل وأن  يتجنب سيئاتهم وعوراتهم وننظر لجانب الفضل والإحسان، مشيرا إلى أن الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق.

وقال الداعية الإسلامي، إن عرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للتجربة المصرية الراشدة فى محاربة الفكر الفكرى، فى المؤتمر الدولى لمحاربة التطرف، يثبت قدرة مصر على مواجهة ومحاضرة هذا الفكر المتطرف أمنيا وفكريا.

وتابع تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون "، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "نعيش الآن مشكلة كبيرة،وهى قلة الوعى، والفكر المتطرف يعيش فى عقول بلا وعى، وبالتالي لا بد من تضافر كل الجهود لنشر الوعى المجتمع".

وقال الدكتور هانى تمام، الداعية الإسلامي، إن بعض النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة  تحتاج الى تفسير لفهمها، عبر ادوات شرعية، لافتا إلى أن الجمود على الأخذ بظاهر النص يؤدى  إلى صناعة التطرف. 

هاني تمام باب التوبة الصلاة لعلهم يفقهون الأزهر الدكتور محمد مختار جمع الأوقاف

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