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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزموا المنازل.. نداء عاجل من الحكومة الاردنية للمواطنين

الأردن
الأردن

وجه  وزير الاشغال العامة والإسكان الأردني  المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، نداء عاجلا للمواطنين بضرورة عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، تزامناً مع احتمالية تشكل الانجماد على بعض الطرق، وتجنباً لإعاقة عمل الآليات العاملة في الميدان على إدامة الحركة المرورية على الطرق لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح  الكسبي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن كوادر الوزارة قامت بالعمل على إزالة التراكمات الثلجية على الطرق تزامناً مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي مساء امس الأربعاء، مشيراً إلى أنه تم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على اغلاق بعض الطرق احترازياً بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها وتم اجراء التحويلات اللازمة لضمان ديمومة الحركة المرورية على كل من: طريق غرندل - شريف الجنوب وطريق، دبة حانوت -ابو اللسن - مثلث المريغة.

وشدد الكسبي، استمرار الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة لضمان انسيابية الحركة المروية على الطرق وخصوصاً الطرق المؤدية على المستشفيات والمرافق الحيوية، مؤكداً أن الطرق المؤدية للمستشفيات ضمن الاختصاص لم يتم اغلاقها طيلة المنخفض الجوي وتم إزالة التراكمات الميدانية عليها أولا بأول.

ولفت  إلى أنه سيتم خلال الساعات المقبلة نثر الملح على الطرق المتوقع ان تشهد تشكل للانجماد، للحيلولة دون حدوث اي انزلاقات أو اعاقات تذكر.

وأوضح  الوزير الكسبي، أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وجدد دعواته للمواطنين لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية، وانتهاج السلوك الوقائي اثناء المسير على الطرق ان استدعت الحاجة لذلك.

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