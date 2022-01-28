وزيرة الهجرة تكشف عن أصعب موقف واجهته.. وكيف تعاملت معه.. فيديو

كشفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن أصعب حالة واجهتها، قائلة “ حالة انسانية لمصرية عايشة فى دولة عربية وجدة لطفلين، وكان فيه طلاق بين بنتها وزوجها الأسبق”.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها، لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن “أبنة تلك الجدة توفت، وهي من تقوم برعاية الأطفال والجدة عايزة تنزل تزور قبر بنتها وتنزل مصر زيارة ولكن كان عليها منع السفر وتواصلنا معها وعلى الرغم من صعوبة الوضع بسبب حكم قضائي بمنع السفر،إلا أنه تواصلنا مع جد الطفل من أجل الموافقة على السفر وكانت من اصعب المشاكل وكان لدي اصرار لحل المشكلة بوجود لجنة للم الشمل من الأزهر الشريف”.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه تم إطلاق “مبادرة الذية الصالحة” بمساعدة لجنة لم شمل الأسرة المصرية.

وأشارت نبيلة مكرم، أن طلاب الجامعات المصريين بالخارج،ل ا يعلمون الكثير عن الدولة ويتعرضون لمناقشات بالجامعات، وهناك مخاوف لديهم بعدم إعتراف الدولة المصرية بشهادتهم، مما جعلنا أن يكون هناك تواصل مع وزارة التعليم العالي لتوثيق تلك الشهادات.