الأرجنتين تفوز أمام تشيلي بثنائية في تصفيات كأس العالم قطر

حقق منتخب الأرجنتين فوز هام امام تشيلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز دى ماريا نجم الأرجنتين الهدف في الدقيقة 9 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



بينما أحرز بن بريريتون لتشيلى في الدقيقة 20 من المباراة بعدما استغل عرضية رائعة حولها برأسه من فوق مارتينيز حارس الأرجنتين.

وأحرز مارتينز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة ال ٣٤ للمباراة .

و رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثانى خلف البرازيل بـ4 نقاط.

بينما هو تراجع منتخب تشيلي إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة.

وتأهل منتخب الأرجنتين لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ .