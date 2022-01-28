عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين تفوز أمام تشيلي بثنائية في تصفيات كأس العالم قطر

صدى البلد

حقق منتخب الأرجنتين فوز هام امام تشيلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز دى ماريا نجم الأرجنتين الهدف في الدقيقة 9 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
 

بينما أحرز  بن بريريتون لتشيلى في الدقيقة 20 من المباراة  بعدما استغل عرضية رائعة حولها برأسه من فوق مارتينيز حارس الأرجنتين.

 

وأحرز مارتينز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة ال ٣٤ للمباراة .

 

و رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثانى خلف البرازيل بـ4 نقاط.

 

بينما هو تراجع منتخب تشيلي إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة.

 

وتأهل منتخب الأرجنتين لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

منتخب الارجنتين منتخب تشيلي كأس العالم الأرجنتين مارتينيز تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى تصميم الدراسة الوبائية

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات المنتخب والمغرب في البطولات الأفريقية

أخبار العالم| أمريكا تشكر مصر على استضافتها اللاجئين السوريين وبيان عاجل للصحة العالمية بشأن اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة والقنوات الناقلة

تعرف على مسارات خطوط النقل العام لخدمة معرض الكتاب

الإمارات: سوريا تشهد الآن أزمات إنسانية غير مسبوقة

الأرجنتين تفوز أمام تشيلي بثنائية في تصفيات كأس العالم قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

طبيب يحذر من برودة الأطراف في الشتاء ... مخاطر لاتتوقعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ