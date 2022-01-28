الإمارات.. ولى عهد دبي: فخورون بالدور العالمي لترسيخ مكانة دبي

أشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالدور الرائد الذي تقدمه المؤسسات والشركات الوطنية في إيصال رسالة الإمارات للعالم، وتعزيز التنافسية خلال «إكسبو 2020 دبي».

وقال بن محمد في تغريدة على «تويتر»: «نشيد بالدور الرائد الذي تقدمه مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية في إيصال رسالتنا للعالم، وتعزيز تنافسيتنا خلال إكسبو 2020 دبي.. زرت اليوم جناح «دي بي ورلد».. فخورون بالدور العالمي الذي تقوم به، لترسيخ مكانة دبي لتكون مركزاً رئيسياً للشحن والتجارة العالمية».

وكانت قدارتقت دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً على مؤشر «بلومبيرج» لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، متقدمة مركزين عن التصنيف الماضي، وحققت 78.9 نقطة على المؤشر العام. وتقدمت الإمارات على دول مثل فنلندا والمملكة المتحدة والنرويج وإسبانيا وكندا وهونج كونج والولايات المتحدة.

واعتمدت «بلومبيرج» في تصنيفها على مقاييس ومنهجيات رئيسية للدول، مثل إمكانيات نظام الرعاية الصحية المحلي، وتأثير القيود المتعلقة بالفيروس في الاقتصاد، وحرية تنقل الأشخاص، فضلاً عن معدلات زيادة الإصابات، والقدرة على القيام بالاختبارات المطلوبة والإجراءات الاحترازية للتعامل من فيروس «كوفيد 19».

وتمكنت الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً بفضل الإجراءات الحاسمة والسريعة التي اتخذتها منذ تفشي الوباء، حيث تعاملت مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية وبقدر أقل من تعطيل الأعمال والمجتمع.