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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطع العلاقات.. روسيا تحذر الغرب من استهدافها بعقوبات جديدة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن تبني الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيكون بمثابة قطع للعلاقات بين البلدين.

وقال لافروف في تصريحات صحفية اليوم: "إذا نفذ الغرب تهديداته بعقوبات فهذا سيؤدي إلى قطع العلاقات، وذلك ليس في مصلحة أحد".

وأضاف " تبني أمريكا حزمة عقوبات جديدة ضدنا سيكون بمثابة قطع للعلاقات بين البلدين".

واعتبر لافروف أن رد حلف الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية "أيديولوجي" للغاية.

وتابع: "مفاوضات الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو لم تنته.. نعتقد أنه لن تكون هناك حرب مع أوكرانيا لكننا لن نسمح بتجاهل مصالحنا".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه "إذا لم يتم التجاوب مع مطالب روسيا الأمنية فسنحدد خطواتنا بعد التشاور مع القيادة العسكرية".

وأشار لافروف إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر كيفية الرد على المقترحات الأمنية للولايات المتحدة وحلف الناتو".

هل تنوي روسيا تسريب الرد الأمريكي على مقترحات الضمانات الأمنية؟

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وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو بضمانات، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً؛ وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
 

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