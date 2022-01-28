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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات الشتاء.. طريقة عمل مكعبات السبانخ

أكلات الشتاء .. طريقة
أكلات الشتاء .. طريقة عمل مكعبات السبانخ

مكعبات السبانخ من أكثر الأكلات المناسبة لفصل الشتاء، حيث تمنح الجسم قدرا كبيرا من الفيتامينات والعناصرر الغذائية التى تحمي الجسم من الأمراض.

نقدم لكم طريقة عمل مكعبات السبانخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير مكعبات السبانخ
سبانخ 

جبنة شيدر 

بصل 

دقيق 

ثوم

بيكنج باودر 

ريحان 

زعتر 

بيض 

لبن

 زبدة 

ملح - فلفل أسود 
طريقة عمل مكعبات السبانخ
* ضعي الدقيق مع الزبدة على النار، قلبيهم قليلا حتى يتغير لون الدقيق.

* اضيفي السبانخ والبصل والثوم والبيكنج باودر والريحان والزعتر واستمري في التقليب حتى تذبل.

* اضربي الخليط في الخلاط الكهربائي ثم اضيفي إليه البيض المخفوق والبيكنج باودر وضعيهم في قوالب الكب كيك، وادخلي مكعبات السبانخ فرن ساخن وانتظري حتى النضج.

مكعبات السبانخ الشيف شربينى طريقة عمل مكعبات السبانخ فصل الشتاء الشتاء

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