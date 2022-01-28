بعد رحيله المؤثر.. أبرز 10 معلومات عن الموسيقار السوداني بشير عباس

رحل عن عالمنا العربي والأفريقي، أمس الخميس، الموسيقار السوداني بشير عباس الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عاما تاركاً إرثاً فنياً طويلاً أثرى خلاله الساحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين كما أوضحت وكالة السودان للأنباء.

ويقدم لكم موقع «صدى البلد» خلال السطور التالية أبرز المعلومات الموسيقار السوداني الراحل بشير عباس الذي كان صاحب دور بارز في تطوير فن موسيقى الطرب والغناء في السودان والترويج له في العالم.

1)ولد بشير عباس في حي حلفاية الملوك بالخرطوم بحري بالسودان ثم انتقل مع أسرته إلى أم درمان ثاني أكبر مدينة سودانية.

2)تعلق بشير عباس بحب الموسيقى منذ صغره وهو ما قوبل بالتشجيع من والده الذي أهداه أول آلة موسيقية في حياته، وكانت «صفارة» كما تعلم العزف على العود وكان متأثراً بشكل خاص بالفنان فريد الأطرش.

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس

3) انضم للأوركسترا الفنية التابعة لإذاعة أم درمان، وبدأ في تقديم أعماله المتميزة قبل أن يسافر للخارج ويتنقل بين أكثر من عاصمة ومدينة غربية مما أسهم في تحقيقه انتشاراً واسعاً.

4)عين في وظيفة سكرتير أوركسترا الإذاعة القومية، واستمر فيها حتى 1963 م فاستقال ليعمل عازفاً لحسابه الخاص، وعمل بعد ذلك في الهيئة القضائية في وظيفة محاسب، لكنه عاد بد ذلك إلى الإذاعة السودانية مسؤولاً عن قسم الموسيقى.

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس

5) في عام 1990 سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأقام فيها لمدة 5 سنوات ليغادرها إلى فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة وخلال تلك تلك الفترة سُجِلت له عدة حلقات لبرامج موسيقية في كل من إذاعة مونت كارلو الدولية و هيئة الإذاعة البريطانية في لندن.

6)غادر دولة الإمارات العربية المتحدة ليقيم في كندا للعلاج ويتنقل بينها وبين وطنه الأصلي السودان.

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس

7)ألف حوالي 48 قطعة موسيقية إلى جانب 120 عملاً في تلحين الأغاني لعدد من كبار المغنيين السودانيين أمثال أحمد المصطفى، محمد وردي، إضافة إلى عشرات المقطوعات الموسيقية منها (أمي) و(نهر الجور) و(آسيا) و(ألحان)، كما تعاون مع عدد من المطربين أمثال عبد العزيز محمد داود وعائشة الفلاتية وزيدان إبراهيم وإنصاف فتحي وكذلك فرقة البلابل.



8)ارتبط أسمه في فترة من فترات نشاطها الفني بالثلاثي الغنائي النسوي في السودان المعروف باسم البلابل و والذي يتكون من ثلاث شقيقات تولى بشير مهمة تلحين وتوزيع موسيقى أغنياتهن والتي لاقت رواجا كبيرا في السودان.

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس

9) وصف مجلس السيادة السوداني، في بيان، الفنان الراحل بأنه رائد من رواد الموسيقى السودانية، ومثقف أصيل، عمل طيلة حياته على نشر الثقافة السودانية والتبشير بها داخل وخارج السودان.

10) كتبت ابنته ألحان على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: «انتقل إلى رحمة مولاه راضيا مرضيا والدي الحبيب بشير عباس إثر علة لم تمهله طويلا بمستشفى دبي بدولة الإمارات، وسوف يقبر في أرض بلاده السودان في مسقط رأسه حلفاية الملوك»، بحسب رويترز.