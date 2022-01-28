عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد رحيله المؤثر.. أبرز 10 معلومات عن الموسيقار السوداني بشير عباس

أبرز 10 معلومات
أبرز 10 معلومات عن الموسيقار السوداني بشير عباس

رحل عن عالمنا العربي والأفريقي، أمس الخميس، الموسيقار السوداني بشير عباس الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عاما تاركاً إرثاً فنياً طويلاً أثرى خلاله الساحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين كما أوضحت  وكالة السودان للأنباء. 

 

ويقدم لكم موقع «صدى البلد» خلال السطور التالية أبرز المعلومات الموسيقار السوداني الراحل بشير عباس الذي كان صاحب دور بارز في  تطوير فن موسيقى الطرب والغناء في السودان والترويج له في العالم.

 

1)ولد بشير عباس في حي حلفاية الملوك بالخرطوم بحري بالسودان ثم انتقل مع أسرته إلى أم درمان ثاني أكبر مدينة سودانية

2)تعلق بشير عباس بحب الموسيقى منذ صغره وهو ما قوبل بالتشجيع من والده الذي أهداه أول آلة موسيقية في حياته، وكانت «صفارة» كما تعلم العزف على العود وكان متأثراً بشكل خاص بالفنان فريد الأطرش.

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس 

3) انضم للأوركسترا الفنية التابعة لإذاعة أم درمان، وبدأ في تقديم أعماله المتميزة قبل أن يسافر للخارج ويتنقل بين أكثر من عاصمة ومدينة غربية مما أسهم في تحقيقه انتشاراً واسعاً. 

4)عين في وظيفة سكرتير أوركسترا الإذاعة القومية، واستمر فيها حتى 1963 م فاستقال ليعمل عازفاً لحسابه الخاص، وعمل بعد ذلك في الهيئة القضائية في وظيفة محاسب، لكنه عاد بد ذلك إلى الإذاعة السودانية مسؤولاً عن قسم الموسيقى. 

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس 

5) في عام 1990 سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأقام فيها لمدة 5 سنوات ليغادرها إلى فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة وخلال تلك تلك الفترة سُجِلت له عدة حلقات لبرامج موسيقية في كل من إذاعة مونت كارلو الدولية و هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. 

6)غادر دولة الإمارات العربية المتحدة ليقيم في كندا للعلاج ويتنقل بينها وبين وطنه الأصلي السودان. 

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس 

7)ألف حوالي 48 قطعة موسيقية إلى جانب 120 عملاً في تلحين الأغاني لعدد من كبار المغنيين السودانيين أمثال أحمد المصطفى، محمد وردي، إضافة إلى عشرات المقطوعات الموسيقية منها (أمي) و(نهر الجور) و(آسيا) و(ألحان)، كما تعاون مع عدد من المطربين أمثال عبد العزيز محمد داود وعائشة الفلاتية وزيدان إبراهيم وإنصاف فتحي وكذلك فرقة البلابل.


8)ارتبط أسمه في فترة من فترات نشاطها الفني بالثلاثي الغنائي النسوي في السودان المعروف باسم البلابل و والذي يتكون من ثلاث شقيقات تولى بشير مهمة تلحين وتوزيع موسيقى أغنياتهن والتي لاقت رواجا كبيرا في السودان. 

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس 

9) وصف مجلس السيادة السوداني، في بيان، الفنان الراحل بأنه رائد من رواد الموسيقى السودانية، ومثقف أصيل، عمل طيلة حياته على نشر الثقافة السودانية والتبشير بها داخل وخارج السودان.

10) كتبت ابنته ألحان على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: «انتقل إلى رحمة مولاه راضيا مرضيا والدي الحبيب بشير عباس إثر علة لم تمهله طويلا بمستشفى دبي بدولة الإمارات، وسوف يقبر في أرض بلاده السودان في مسقط رأسه حلفاية الملوك»، بحسب رويترز.

رحيل الموسيقار السوداني بشير عباس السودان بشير عباس فن موسيقى الطرب والغناء حلفاية الملوك بالخرطوم بحري بالسودان

ترشيحاتنا

منى زكي عن "أصحاب ولا أعز" : مستعدة ألعب اللعبة في الحقيقة.. فيديو

مع تصاعد أزمة أوكرانيا.. بريطانيا تستعد لهجمات إلكترونية روسية محتملة

بعد رحيله المؤثر.. أبرز 10 معلومات عن الموسيقار السوداني بشير عباس

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

إثيوبيا تراوغ كالعادة.. مصر تتحرك في 4 اتجاهات لاستئناف مفاوضات سد النهضة

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

تبرعت بأموالها لـ تحيا مصر.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية 

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

مدرب منتخب مصر ينفجر غضبا بسبب فندق الإقامة.. ورد مفاجئ من الشناوي

أغنى طفل في أفريقيا لا يتخطى الـ10 من العمر ويمتلك سيارات وطائرات وقصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

فيديو جراف.. تعبت خلاص.. هل تعتزل بسمة وهبة الإعلام

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ