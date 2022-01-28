"الأرصاد" توجه تحذير من طقس غد.. وتكشف سبب برودة الجو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم متوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، موضحة أن الأمطار ستكون أقل من التى شهدتها البلاد فى الأيام الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الرياح التى تتعرض لها البلاد تجعل المواطنين تشعر أن درجات الحراة منخفضة أكثر من المعلن عنها.

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد غدًا شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولذلك على الجميع أن يتوخى الحذر.

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية التى تشهدها البلاد تأتى من جنوب شرق أوروبا، وهى شديدة البرودة.

وكشفت أن هذه الفترة تشهد انخفاضات فى درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، بـ 3 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، أنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية، وسطوع لـ الشمس.

ولفتت إلى أن البلاد شهدت يوم الأربعاء الماضى ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة، والقاهرة سجلت 13 درجة واليوم القاهرة تسجل 16 درجة بزيادة 3 درجات.

وأشارت إلى أنه بداية الشهر المقبل ستكون درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية، وستتروح من بين 18 و الـ 19، ولكن هذه الأيام المواطنين يشعرون بانخفاض فى درجات الحرارة.

وكشفت أن طقس اليوم بارد على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء خلال فترات النهار .

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سواحل البحر المتوسط ، ومحافظات الوجه البحري.

ونوهت بأن هناك استمرار في نشاط الرياح ، ولكن الأجواء بشكل عام أفضل من الأيام السابقة ، موضحة أن هناك كثافة في الشبورة المائية بدء من الغد .