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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تدين استهداف ميليشيات الحوثي الأراضي الإماراتية

اليابان
اليابان

أدانت اليابان بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين  الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان.

وذكر وزير الخارجية الياباني ، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تشكّل تهديداً للجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم  بالتعازي إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الجاري.

كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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الامارات اليابان وزير الخارجية ميليشيات الحوثي الاعتداءات الارهابية

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