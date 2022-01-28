الدفاية تحصد الأرواح في البحيرة.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بالاختناق

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، اليوم الجمعة، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، بقرية الشيخ التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى الدلنجات يفيد باستقبال ٤ أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية داخل المنزل بقرية الشيخ، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويذكر أن لقي مزارع وزوجته مصرعهما، اثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، داخل المنزل بقرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة مرحبا، وتم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى كفر الدوار العام يفيد باستقبال جثة كل من :"علي عبد الحليم، 48 سنة ويعمل مزارع، وزوجته حنان فتحي محمد علي، 45 سنة"، مصابين باختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية.

وتم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن أصيبت أم ونجلها، بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، أمس الخميس، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى كوم حمادة يفيد باستقبال كل من :"ثريا اشرف فليفل ٢٨سنة" ، و نجلها" ساهر اسماعيل محمد ٤ سنوات"، مصابين باختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.